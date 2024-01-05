



Удары по Харькову наносились ракетами не российского производства

ВС РФ обстреливали Харьков ракетами далеко не российского производства.



Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.



"Мы сейчас проводим все необходимые исследования, чтобы установить страну-производителя. Предварительно скажу, что маркировка стерта с ракет. Однако то, что мы можем увидеть, страна-производитель - это не Российская Федерация, скажем так", - отметил он.



К настоящему времени удалось установить тип ракет. Речь идет о баллистических "Искандер-М".



По словам Синегубова, когда Генштаб и украинская разведка предоставят более конкретную информацию, тогда об этом будет сообщено.



Как сообщалось ранее, Россия купила баллистические ракеты у Северной Кореи и теперь договаривается о покупке с Ираном.