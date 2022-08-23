



США: РФ планирует новые удары по объектам в Украине

США располагают разведданными о том, что российские войска планируют в ближайшее время нанести новые удары по гражданской инфраструктуре и правительственным объектам в Украине.



Об этом заявил официальный представитель США, сообщает Reuters.



"У нас есть информация, что РФ активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам в Украине в ближайшие дни. Учитывая послужной список России в Украине, мы обеспокоены сохраняющейся угрозой, которую российские удары представляют для гражданского населения и гражданской инфраструктуры", - заявил он.



