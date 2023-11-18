



Ситуация под Авдеевкой: ВСУ крепко держат оборону

Вооруженные силы Украины крепко держат оборону на Авдеевском направлении. Об этом рассказал командующий стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский в своем Telegram-канале в субботу, 18 ноября.



"На таврическом направлении враг нанес восемь авиаударов, провел 51 боевое столкновение и совершил 974 артобстрела. Наши воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении", – отметил военный.



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По его словам, общие потери врага в этом направлении составили 456 человек. Один оккупант сдался в плен.



Защитники также уничтожили 19 единиц военной техники: один танк, три ББМ, две артсистемы, 12 БПЛА, одну единицу спецтехники.



Кроме того, 16 единиц военной техники врага повреждены.



Командующий также добавил, что идет ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.







Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские военные увеличили количество штурмов возле Авдеевки, Купянска и на Донецком направлении.

