



СБУ задержала нардепа Шуфрича у него дома в селе Козин, - СМИ

Служба безопасности Украины в пятницу утром, 15 сентября, задержала народного депутата Нестора Шуфрича у него дома в селе Козин Киевской области. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.



"Сегодня проходит более 50-ти обысков по делу Шуфрича. Он является фигурантом дела российской шпионской сети, созданный сотрудником ФСБ РФ и бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем. По выводам следствия, Шуфрич по заданию Сивковича выступал на телеканалах Украины и России с целью распространения российской пропаганды и продвижения антиукраинской политики», - отметил журналист.









Напомним, что Шуфрич уже задерживался. Так, 4 марта 2022 года в Киеве бойцы 206 ТРО задержали нардепа за фотографирование блокпоста.



Тогда Шуфрича допрашивали бойцы ТРО. Уверяли, что проводилась воспитательная беседа. Как это выглядело, видно по фото:



