



Российский турист в плавках помог ВСУ уничтожить комплекс С-400 в Крыму. Фото

В разгар летнего сезона, а именно в середине августа, Министерство обороны Украины обнародовало фотографию российского туриста в окрестностях временно оккупированной Евпатории, поблагодарив его за то, что он раскрыл позиции российской ПВО.



Снимок был взят из соцсети "Вконтакте", где автор указал точное местоположение боеголовок. В ночь на 14 сентября Вооруженные силы Украины дронами уничтожили в этом районе зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф". Его стоимость составляет примерно $1,2 млрд.



Как сообщил обозреватель BILD Реке Гарцке, пока нет точного подтверждения того, что этот комплекс удалось уничтожить именно благодаря фотографии. Но как отмечают американские эксперты из Института изучения войны ISW, "взрыв произошел в том самом месте, где в августе 2022 года была развернута российская система С-400".



