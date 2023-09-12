



РФ привлекут к ответственности за военные преступления и геноцид в Украине

Во время встречи в Риге министры юстиции стран-членов Совета Европы приняли декларацию, в которой изложен ряд принципов для достижения полной ответственности за агрессию Российской Федерации против Украины и предоставления возмещения ущерба всем жертвам войны.



Об этом говорится в так называемых "Рижских принципах" на сайте Совета Европы в понедельник, 11 сентября.



В документе подчеркивается, что Реестр ущерба для Украины должен иметь подход, ориентированный на жертв, чтобы обеспечить средства правовой защиты, в частности, для наиболее уязвимых групп, таких как женщины и дети.



"Рижские принципы" также подчеркивают важность оказания помощи национальным властям для облегчения координации внутренних усилий по поддержке функционирования Регистра и консультаций с гражданским обществом и неправительственными организациями, включая правозащитников, а также жертв и организации по защите прав жертв.



"Все обвинения в преступлениях, включая военные преступления, преступления против человечности и геноцид, совершенные российскими войсками в Украине, должны быть полностью расследованы…Правосудие должно восторжествовать в отношении всех жертв и с целью предотвращения будущих военных преступлений. С этой целью мы поддерживаем расследования и усилия по сбору доказательств, проводимые украинскими властями, другими национальными властями и прокурором Международного уголовного суда", - подчеркивается в заявлении министров.



Кроме этого, министры подчеркнули важное значение ордеров на арест, выданных прокурором МУС в связи с предполагаемыми военными преступлениями, такими как незаконная депортация и перемещение детей из или на временно контролируемые или оккупированные территории Украины.



"Они самым решительным образом осудили их принудительное помещение под стражу или усыновление гражданами России, а также попрание их достоинства и прав. Они также призвали все соответствующие заинтересованные стороны, включая международные организации, продолжающие свою работу в РФ и Беларуси, активно участвовать в выявлении текущих мест незаконно депортированных и перемещенных украинских детей и оказать помощь для их безопасного возвращения", - отмечается в заявлении.



Совет Европы также продолжит поддерживать эффективную реализацию Плана действий для Украины под названием "Устойчивость, восстановление и реконструкция на период 2023-2026 годов".