Новости » События в Украине
Reuters: Рост производства снарядов в России не покрывает их расход
10.09.2023 13:04 Наталья Богинская

Reuters: Рост производства снарядов в России не покрывает их расход

Россия наращивает производство артиллерийских боеприпасов и в течение двух лет сможет производить до двух миллионов выстрелов в год. Об этом пишет Reuters.

Это примерно в два раза больше более раннего прогноза западных стран. Однако столько снарядов все равно не будет хватать для войны в Украине.  По данным источника агентства, российская армия в 2022 году израсходовала 10 –11 млн снарядов. 

“Не думаю, что это можно назвать очень сильной позицией”, – говорит он.

Кроме того, источник отметил, что российская оборонная промышленность может начать производить в 200 танков в год. Это тоже в два раза превосходит ожидания Запада. При этом, такой темп также не позволит России восполнить потери бронетехники на войне, заключил чиновник.

“Когда вы потеряли 2 тысячи танков, вам нужно десять лет, прежде чем вы доберетесь до того, с чего начали”, – говорит источник, добавив, что Россия также потеряла 4 тысячи боевых бронированных машин, более 100 самолетов и потеряла 270 тысяч личного состава убитыми и ранеными.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы