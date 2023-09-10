



Reuters: Рост производства снарядов в России не покрывает их расход

Россия наращивает производство артиллерийских боеприпасов и в течение двух лет сможет производить до двух миллионов выстрелов в год. Об этом пишет Reuters.



Это примерно в два раза больше более раннего прогноза западных стран. Однако столько снарядов все равно не будет хватать для войны в Украине. По данным источника агентства, российская армия в 2022 году израсходовала 10 –11 млн снарядов.



“Не думаю, что это можно назвать очень сильной позицией”, – говорит он.



Кроме того, источник отметил, что российская оборонная промышленность может начать производить в 200 танков в год. Это тоже в два раза превосходит ожидания Запада. При этом, такой темп также не позволит России восполнить потери бронетехники на войне, заключил чиновник.



“Когда вы потеряли 2 тысячи танков, вам нужно десять лет, прежде чем вы доберетесь до того, с чего начали”, – говорит источник, добавив, что Россия также потеряла 4 тысячи боевых бронированных машин, более 100 самолетов и потеряла 270 тысяч личного состава убитыми и ранеными.