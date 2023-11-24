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Президент Евросовета уверен в темпах украинского контрнаступления
24.11.2023 07:43 Катя Шульц

Президент Евросовета уверен в темпах украинского контрнаступления

Шарль Мишель в интервью украинским СМИ высказался весьма оптимистично.

“ Я не думаю, что контрнаступление Украины провалилось”, - заявил президент Европейского совета Шарль Мишель в интервью The Kyiv Independent.

Шарль Мишель отметил успехи украинских военных в Черном море, а также на левом берегу Днепра в Херсонской области. 
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"Это важный шаг в правильном направлении", — отметил Шарль Мишель. 

 

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