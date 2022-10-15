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Направление Давыдова Брода под обстрелом: ВСУ нанесли ответный удар
15.10.2022 12:01 Алина Груднева

Направление Давыдова Брода под обстрелом: ВСУ нанесли ответный удар

Штурмовая и армейская авиация россиян шесть раз атаковала направление Давыдова Брода в херсонской области.

 
Об этом сообщает оперативное командование Юг.
 
"Нашей авиацией нанесено 13 ответных ударов, в том числе по опорным пунктам, местам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, в частности, по позициям противовоздушной обороны, по пунктам управления и сохранения боезапаса", - сказано в сообщении.
 
Потери россиян составили 18 солдат личного состава, две самоходные гаубицы "Мста-С", две реактивные системы залпового огня "Град", самоходная пушка 203 калибра "Пион", четыре единицы авто-бронетехники.
 
Также были повреждены три самоходные гаубицы "Мста-С", один "Град", крупнокалиберная пушка "Гиацинт-Б", танк и другая бронетехника.

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