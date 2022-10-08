



Момент начала пожара на Крымском мосту зафиксировал видеорегистратор

"Власти" Крыма не озвучивают причины пожара на Крымском мосту. В СМИ пишут о сильном взрыве.



На многочисленных кадрах, публикуемых очевидцами в социальных сетях, видно, что кроме пожара на железнодорожной ветке моста разрушено также дорожное полотно. Несколько секций просто обрушились в воду.



В Федеральном агентстве морского и речного транспорта РФ заявили, что "судоходство в Керченском проливе из-за возгорания цистерны на мосту не останавливалось". Министр транспорта Крыма сообщил, что в настоящее время "прорабатывается запуск паромной переправы в Керчи".



Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы", цитируют его слова российские новостные агентства.



"Повреждения на Крымском мосту будут оперативно восстановлены, они не носят тяжелого характера", - заявил Константинов.

Момент "воспламенения" цистерны попал на видеорегистратор. Крымский мост. 08.10.2022 pic.twitter.com/3UqhxwmAuh — ОПГ Озеро 💰 (@putler_zade) October 8, 2022