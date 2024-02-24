



Лидер крымских татар: все готово к уничтожению Крымского моста

Вооруженные силы Украины уже имеют все необходимое для уничтожения Крымского моста.



По данным УНИАН, такое заявление в интервью сделал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.



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"Все готово. Мы можем уничтожить Крымский мост, но сделаем это тогда, когда нам нужно", - сказал он.



Джемилев подчеркнул, что идет последний год оккупации украинского полуострова. Он призвал крымских татар, которые продолжают там жить, сопротивляться России всеми силами.