



Крымский мост обречен: Малюк готовит "настоящую пощечину Путину"

Украина и дальше будет попадать по конструкциям Крымского моста – он обречен. Благодаря инженерам и военным, Украина уже дважды смогла поразить мост – в октябре 2022 года и в июле 2023 года. И останавливаться она не собирается.



В этом заверил глава СБУ Василий Малюк.



"Это настоящая пощечина Путину, это новая ступень в истории Военно-морских сил. Как только его начали строить, мы уже тогда понимали, что в случае полномасштабного вторжения он будет основной логистической артерией для врага. Собственно, оно так и произошло. Вражеские войска на юге Украины получают вооружение подпитывается за счет Крымского моста", – рассказал Малюк.



Разрушение Крымского моста позволило ограничить России транспортировку военной техники и топлива на юг захваченных территорий.



"Это законная цель. Согласно нормам Женевской конвенции, других норм международного права, действующего законодательства или традиций ведения войны – это законная цель, ведь это незаконное построение на территории Украины", – заметил глава СБУ.



Немного Василий Малюк рассказал о подготовке операции – атак по Крымскому мосту. В ней были использованы видео и фото самих же россиян, которые публиковали их в своих соцсетях. Так для одного из ударов использовали видео россиянки, которая снимала свой отдых на яхте – там были видны нижние конструкции моста.



Именно поэтому было принято решение о создании морских дронов Sea Baby. Первоначально был создан прототип, который загружали мешками с песком и проверяли на маневренность.



В июле СБУ доложила президенту о готовности использования морских дронов и сразу же получили указ атаковать Крымский мост. В Операции по атаке на мост участвовали пять боевых надводных дронов. Они двигались вперед и разведывали путь для основной группы. Дронами, которые двигались к мосту, управляли специалисты в Киеве. Каждый из морских дронов вез на себе около 300 килограммов тротила и двигался со скоростью 80 километров в час.



Однако непосредственно до самого моста дошли только два морских дрона, именно они и поразили его в июле 2023 года. Первый из двух дронов обесточил мост, а во время атаки второго по мосту двигался поезд с цистернами, взорвавшийся вместе с дроном – это увеличило разрушение моста.



На этом украинские военные останавливаться не собираются и анонсируют предстоящие атаки по Крымскому мосту.



"Продолжение следует много сюрпризов. И не только относительно Крымского моста. Мост – обречен", – констатировал глава СБУ Василий Малюк.



Как удалось выяснить СБУ, им удалось уничтожить 6 из 8 под опорников моста, а остальные два были повреждены.



Крымский мост до сих пор полноценно не функционирует, поэтому российские войска на юге Украины остались без постоянного подкрепления.



Напомним, ранее глава СБУ рассказал, что морские дроны – это уникальная разработка спецслужбы. Именно они успешно атаковали Крымский мост в июле 2023 года, а также российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер "SIG". А также под ударом этих дронов оказались корабли "Самум" и "Павел Державин". Кроме того, они нанесли повреждения крупному военному буксиру врага "Николай Муру" и новейшему разведывательно-гидрографическому кораблю "Владимир Козицкий".



Кроме того, недавно в СБУ сообщили, что имеют на вооружении еще один морской дрон, помогающий проводить операции в Черном море. Название его – "Мамай".



Полное интервью главы СБУ Василия Малюка и его коллег - на видео:





