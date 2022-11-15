



Кадыров назвал условия для переговоров с Украиной

Глава Чечни Рамзан Кадыров выдвинул условия для проведения переговоров с Украиной.



"Не в том положении власти Украины находятся, чтобы диктовать условия. У нас есть свои условия и они гораздо реалистичнее:

- Признание "ЛНР", "ДНР", Запорожья, Херсона, Крыма и Севастополя российскими;

- Выдача всех фашистских преступников и шайтанов, ответственных за зверства над русскоязычным населением, или официальный суд над ними и заслуженное ограничение свободы", - пишет Кадыров.



Глава Чечни отметил, что в этих условиях нет "ничего сложного, в отличие от условий Зеленского".



"Зато война прекратится. А до этих пор лично я считаю неприемлемым даже заикаться о переговорах", - заявил Кадыров.



