



ISW: Российскую армию накрыла волна дезертирства

Диверсионно-разведывательная группа “Русич” сообщила, что российские силы не эвакуируют раненых и убитых с фронта, из-за чего возросло количество дезертиров. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).



Российские военные продолжают жаловаться на “нехватку вооружения и оборудования, мешающую проведению успешного наступления” на разных участках фронта в Украине. По их словам, российская контрбатарейная дальность и точность уступают украинским возможностям. А также у них нет лазерного наведения снарядов и БПЛА, чтобы управлять ими.



Группа “Русич” также отметила, что российская реактивная система залпового огня “Торнадо-С” менее устойчива к радиоэлектронной борьбе (РЭБ), чем предоставленные Украине американские системы HIMARS.



“Группа "Русич" может сталкиваться с этими проблемами с большей интенсивностью и частотой, чем российские войска, поскольку это небольшое и нерегулярное формирование, но ISW регулярно наблюдает, как другие российские подразделения рассказывают о подобных проблемах с контрбатарейными возможностями, связью и эвакуацией”, – говорится в отчете.



Ключевые выводы: