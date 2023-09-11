ISW: Российскую армию накрыла волна дезертирства
Диверсионно-разведывательная группа “Русич” сообщила, что российские силы не эвакуируют раненых и убитых с фронта, из-за чего возросло количество дезертиров. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Российские военные продолжают жаловаться на “нехватку вооружения и оборудования, мешающую проведению успешного наступления” на разных участках фронта в Украине. По их словам, российская контрбатарейная дальность и точность уступают украинским возможностям. А также у них нет лазерного наведения снарядов и БПЛА, чтобы управлять ими.
Группа “Русич” также отметила, что российская реактивная система залпового огня “Торнадо-С” менее устойчива к радиоэлектронной борьбе (РЭБ), чем предоставленные Украине американские системы HIMARS.
“Группа "Русич" может сталкиваться с этими проблемами с большей интенсивностью и частотой, чем российские войска, поскольку это небольшое и нерегулярное формирование, но ISW регулярно наблюдает, как другие российские подразделения рассказывают о подобных проблемах с контрбатарейными возможностями, связью и эвакуацией”, – говорится в отчете.
Ключевые выводы:
- Украинские войска продолжали продвигаться к югу от Работина на западе Запорожской области и, как сообщается, 10 сентября продвинулись в районе Бахмута.
- Начальник Главного управления военной разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов заявил 10 сентября, что украинские силы продолжат контрнаступательные операции до конца 2023 года. Холодная и влажная погода повлияет на активные боевые действия, но не остановит их, как это произошло в первые 18 месяцев войны.
- Российские военные продолжают подробно рассказывать о постоянных проблемах, мешающих российским операциям на линии фронта в Украине.
- Российские войска провели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, под Бахмутом, на линии Авдеевка-Донецк, на границе Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Запорожской области и, как сообщается, вернули часть утраченных позиций на некоторых участках.
- Представитель Главного разведывательного управления Украины (ГУР) генерал-майор Вадим Скибицкий заявил 10 сентября, что российские военные сосредоточили на оккупированной Украине более 420 тысяч военнослужащих, не считая Росгвардии и других воинских частей и структур.
- Российские оккупационные власти провели 10 сентября последний день голосования на российских региональных выборах на оккупированных территориях, продолжая усилия по принуждению жителей голосовать и изображать выборы как легитимные.