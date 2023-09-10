



Есть одно "но": Глава ГУР не считает, что война будет продолжительной

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов считает, что война РФ против Украины не будет долговременной. Об этом он заявил на ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает "Интерфакс-Украина".



"Я не разделяю мнение, что это будет продолжительная война. Это мое личное мнение, которое базируется на анализе тех данных, которые мы имеем, прежде всего, по противнику", – сказал Буданов.



По его словам, россияне “физически не могут вести долговременные действия”.



"Но, опять же, если вы говорите о полугодии, о семи месяцах, о годе, и думаете, что это длительный срок – то вполне понятно, что вы будете правы", – сказал начальник военной разведки.