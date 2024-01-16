



Британская разведка назвала поточную цель РФ в Украине

Главной целью российской армии в настоящее время является окружение Авдеевки.



К такому выводу пришли в британской разведке.



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По данным МО Великобритании, россияне не смогли продвинуться вперед ни на запад в сторону Курахово, ни на юг в направлении Новомихайловки, хотя в конце декабря прошлого года и достигли прогресс в захвате Марьинки.



Разведчики не исключают, что окружение Авдеевки является теперь ключевой целью России, хотя незначительное продвижение ВС РФ приводит к значительным потерям как в технике, так и в личном составе.



"Поселок Степовое на севере остается под контролем Украины, что обеспечивает доступ к Авдеевскому маршруту снабжения. Попытки России изолировать город маловероятны, по крайней мере, в течение следующей недели", - отметили в разведке.