



Без головы: в Харьковской области эксгумировали еще три тела мирных жителей

В Харьковской области полиция эксгумировала еще тела трех жителей, погибших от рук российских военных.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Останки для установления точной причины смерти направили на судебно-медицинскую экспертизу. Открыто уголовное производство.

Уточняется, что тела трех жителей села Черкасские Тишки были эксгумированы 17 октября.

"Предварительно установлено, что 84-летний мужчина и его 81-летняя жена погибли 19 марта в результате обстрела. Их похоронили на территории домохозяйства. Тело неизвестного человека без головы изъяли на проезжей части села. Личность и обстоятельства смерти устанавливаются", - добавили в полиции.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

