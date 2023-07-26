



В Турции хотят запретить "all inclusive"

Турецкие предприниматели снова призывают власти запретить систему “все включено”. Главное обоснование – от отдыхающего по такой системе туриста турецкий бизнес почти не зарабатывает денег, так как расходы туристов вне гостиницы падают до минимума. В результате другие отрасли туризма, вроде медицинского, теперь приносят бюджету Турции и местному бизнесу несравнимо больше денег, чем “классический” пляжный туризм с “all inclusive”.



Так, в турецкой прессе выступил президент Конфедерации турецких торговцев и ремесленников (TESK) Бендеви Паландекен. Он заявил, что от системы "все включено" в туризме Турции следует отказаться, чтобы увеличить доходы от туризма в Турции. По его словам, по сравнению с классическим “пляжным” туризмом “все включено” другие отрасли, такие как здравоохранение, культура и гастрономия, приносят существенно более высокие доходы в иностранной валюте.



“Снижение среднедушевых расходов иностранных туристов в долларовом выражении достигло максимума. Хотя количество туристов растет, турист, еще несколько лет назад тративший в Турции 900 долларов, сейчас в среднем вне гостиницы тратит менее 2 долларов. Важнейшая причина такого снижения расходов на душу населения состоит в том, что туристы сидят в гостинице, не путешествуют и не тратят деньги”, – заявил он.



Также он упомянул традиционный аргумент, что система "все включено" является основным препятствием для развития гастрономического туризма.

“Нам нужны туристы, которые хотят испытать не только историческую и природную красоту стран, в которые они едут, но и вкус. У каждого региона есть свой вкус в турецкой кухне”, – заявил турецкий предприниматель.



Еще один выгодный вид туризма, как заявил господин Паландокен, – это лечебный. В прошлом году с целью оздоровительного туризма в страну приехал 876 тысяч 521 человек, и от этих визитов было получено 1,6 млн долларов.

