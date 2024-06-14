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В Риге аэропорт приостанавливал работу из-за дрона
14.06.2024 23:28 Алина Груднева

В Риге аэропорт приостанавливал работу из-за дрона

В пятницу, 14 июня, аэропорт в Риге на время приостанавливал работу из-за неизвестного дрона.

По данным Delfi, беспилотник был замечен на территории воздушной гавани.

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Из-за угрозы были приостановлены прием и отправка рейсов. Дрон заметил один из пилотов, о чем поспешил уведомить администрацию аэропорта.

Работа была восстановлена после того, как беспилотник покинул территорию. По факту происшествия начато расследование.

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