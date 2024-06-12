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Самый высокий водопад Китая тек из трубы
12.06.2024 11:10 MIGnews.com

Самый высокий водопад Китая тек из трубы


Водопад Юнтай (Yuntai Waterfall) называют самым высоким непрерывным водопадом Китая. Но теперь его репутация подпорчена

Оказалось, что для функционирования водопада используется скрытая труба с подачей воды, и сотрудники парка признали данный факт.

Несколько дней назад турист снимал видео. И вдруг на видео обнаружилась большая труба, зарытая на вершине водопада. Возмущение в соцсетях заставило руководство парка выпустить по этому поводу официальное обращение. Представители парка обвинили сезонные факторы и признали, что это "определенная помощь" из-за нехватки осадков.

Водопад с высотой 314 метров считается круглогодичным, т.е. он не пересыхает в засушливый сезон. По данным местных властей, только в 2023 году живописную местность горы Юнтай посетили более 7 миллионов туристов.


 

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