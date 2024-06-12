



Самый высокий водопад Китая тек из трубы



Водопад Юнтай (Yuntai Waterfall) называют самым высоким непрерывным водопадом Китая. Но теперь его репутация подпорчена



Оказалось, что для функционирования водопада используется скрытая труба с подачей воды, и сотрудники парка признали данный факт.



Несколько дней назад турист снимал видео. И вдруг на видео обнаружилась большая труба, зарытая на вершине водопада. Возмущение в соцсетях заставило руководство парка выпустить по этому поводу официальное обращение. Представители парка обвинили сезонные факторы и признали, что это "определенная помощь" из-за нехватки осадков.



Водопад с высотой 314 метров считается круглогодичным, т.е. он не пересыхает в засушливый сезон. По данным местных властей, только в 2023 году живописную местность горы Юнтай посетили более 7 миллионов туристов.





