



Белый дом: Чтобы вступить в НАТО, Украина должна выиграть войну

Для вступления в НАТО Украина должна выиграть войну с РФ. США делают все возможное, чтобы убедиться в том, что украинцы смогут это сделать. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге Белого дома.



"Что касается вступления Украины в НАТО, напомню, что и Альянс, и Соединенные Штаты заявляли, что сначала они должны выиграть эту войну", - сказал Кирби.



Он также отметил, что после окончания войны у Украины "все равно останется протяженная граница с Россией и постоянная угроза безопасности для украинского народа".



По словам Кирби, Джо Байден "верит, что НАТО это будущее Украины".



"Есть много вещей, которые должны быть сделаны, прежде чем они смогут присоединиться к Альянсу, как и любой другой член Альянса", - добавил он.



Кирби подчеркнул, что двустороннее соглашение о безопасности поможет Украине защитить себя, пока они работают над обеспечением "всего необходимого".



"Они могут подать заявку на вступление в НАТО. И мы считаем, что НАТО – это будущее Украины, и мы будем работать с ними на каждом шагу, чтобы этого достичь", - подытожил он.