



Новая схема: Как в Таиланде обманывают туристов

Мошенники, разрабатывающие фейковые сайты отелей с целью привлечь доверчивых туристов, добрались и до Таиланда. Как сообщают в тайских СМИ, их жертвой стала популярная среди туристов гостиница MYS Khao Yai, расположенная в национальном парке Кхауяй в провинции Накхонратчасима. Жертвами аферистов стали более 40 путешественников.



Схема достаточно проста и уже известна в других странах: мошенники создали фальшивую страницу в соцсетях. Как рассказала одна из пострадавших, она забронировала номер в отеле MyS Khao Yai через Facebook. Женщина перевела 14 100 бат в качестве предоплаты – но по прибытии в гостиницу ее имени не было в списке бронирований. Пытаясь доказать платеж, она показала квитанцию ​​о денежном переводе персонала гостиницы, но обнаружила, что банковский счет никак не связан с отелем.



В результате вместо своего номера туристке пришлось отправиться в полицию, чтобы подать заявление. В полицейском участке она обнаружила еще нескольких собратьев по несчастью, прибывших в ту же гостиницу и отдавших деньги тем же мошенникам Интересно, что фейковый аккаунт в соцсети находился в результатах поиска выше настоящего – то есть мошенники вложились в рекламу на Facebook и продвижение постов, собрав множество подписчиков и отзывов, чтобы создать видимость успешного отеля.



Следователям удалось раскрыть лица владельцев этих двух банковских счетов. Также местные власти выпустили предупреждение для туристов, призвав их проявлять осторожность при бронировании жилья, поскольку MYS Khao Yai был не единственным отелем, пострадавшим от мошенничества.