



КНР и Египет своим гражданам: немедленно покиньте Украину

Две страны призвали своих граждан немедленно покинуть Украину из-за опасности для их жизни.

По данным Global Times, министерство иностранных дел Китая обратилось с таким призывом к своим гражданам, находящимся в стране.

Также китайцев призвали воздержаться от любых поездок в Украину из-за "серьезной ситуации" в сфере безопасности.

С аналогичным призывом к своим гражданам обратилось посольство Египта в Украине.

Всем членам египетской общины на территории Украины советуют выезжать, воспользовавшись доступными наземными маршрутами с соседними странами.