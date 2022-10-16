Новости » Путешествия
КНР и Египет своим гражданам: немедленно покиньте Украину
16.10.2022 14:35 Алина Груднева

КНР и Египет своим гражданам: немедленно покиньте Украину

Две страны призвали своих граждан немедленно покинуть Украину из-за опасности для их жизни.

 
По данным Global Times, министерство иностранных дел Китая обратилось с таким призывом к своим гражданам, находящимся в стране.
 
Также китайцев призвали воздержаться от любых поездок в Украину из-за "серьезной ситуации" в сфере безопасности. 
 
С аналогичным призывом к своим гражданам обратилось посольство Египта в Украине. 
 
Всем членам египетской общины на территории Украины советуют выезжать, воспользовавшись доступными наземными маршрутами с соседними странами.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы