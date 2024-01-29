



Канарские острова - на грани коллапса из-за наплыва миллионов туристов



По оценкам специалистов, из-за чрезмерного туризма Канарские острова испытывают огромную нагрузку, и их инфраструктура больше не может быть устойчивой. Если массовый приток туристов, посещающих Канары, не будет сокращен, то им грозит "системный коллапс".



Эксперты, работающие в группе Ben Magec-Ecologists in Action, высказались после того, как данные по туристам за 2023 год показали рекордное количество посетителей - 48 миллионов. По одной из оценок, половина из них - британцы.



В отчете организации говорится следующее: "Территория Канарских островов не просто чрезмерно эксплуатируется. Мы превысили несущую способность территории в семь раз, что привело к сценарию системного коллапса из-за структуры городского развития".



Канарские острова, такие как Лансароте и Тенерифе, очень привлекательны для туристов благодаря теплой погоде, которая стоит на них большую часть года: в феврале дневные максимумы регулярно достигают 20 °C.



В докладе Ben Magec-Ecologists in Action говорится следующее: "Неконтролируемый рост нерезидентного населения европейского происхождения, приводящий к возникновению полностью перенаселенных островов, на которых образование отходов и эксплуатация ресурсов приводят к почти необратимой деградации наших природных экосистем".