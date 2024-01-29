



Икона морей: крупнейший в мире круизный лайнер отплыл из Майами

Самый большой в мире круизный лайнер отплыл из Майами, штат Флорида.



Корабль Icon of the Seas длиной 365 метров имеет 20 палуб и вмещает до 7 600 пассажиров. Он принадлежит компании Royal Caribbean Group.



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Судно отправляется в семидневный рейс по Карибскому бассейну с посещением островов.



Построенный на верфи в Турку (Финляндия), корабль, зарегистрированный на Багамах, имеет семь бассейнов и шесть водных горок.



Его строительство обошлось в 2 миллиарда долларов, на нем также есть более 40 ресторанов, баров и лаунджей.

