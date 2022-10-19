



Госдеп о безвизовом въезде для израильтян: работа продолжается

США продолжают работать с Израилем над выполнением всех требований программы безвизового въезда.

Об этом сказал представитель Госдепартамента

Он пояснил, что работа ведется над такими требованиями, как предоставление взаимных привилегий всем гражданам и подданным США, включая "американцев палестинского происхождения".

"Мы стремимся к равному обращению и свободе передвижения для всех граждан США, независимо от национального происхождения, но у меня нет других обновлений по этому поводу", — сказал Патель.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, что Министерство внутренней безопасности сообщило конгрессмену-демократу, что Израиль до сих пор не соблюдает требования программы безвизового въезда.