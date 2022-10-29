



ЧП на борту El Al: пассажир покурил в туалете и чуть не сжег самолет

Израильский пассажир выкурил тайком сигарету в туалете самолета El Al.

По данным The Times of Israel, это случилось во время рейса в Таиланд.

Пассажир выкинул окурок в ведро, в результате чего поджег туалетную бумагу и салфетки.

Бортпроводники использовали огнетушители, чтобы потушить огонь. Ущерба самолету нанесено не было.

"Рейс продолжился в соответствии с графиком и благополучно приземлился в аэропорту Бангкока", — сказали в авиакомпании.

Пассажиру будет предъявлен иск, как только он вернется из Таиланда в Израиль.