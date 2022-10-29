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ЧП на борту El Al: пассажир покурил в туалете и чуть не сжег самолет
29.10.2022 19:33 Алина Груднева

ЧП на борту El Al: пассажир покурил в туалете и чуть не сжег самолет

Израильский пассажир выкурил тайком сигарету в туалете самолета El Al.

 
По данным The Times of Israel, это случилось во время рейса в Таиланд.
 
Пассажир выкинул окурок в ведро, в результате чего поджег туалетную бумагу и салфетки.
 
Бортпроводники использовали огнетушители, чтобы потушить огонь. Ущерба самолету нанесено не было.
 
"Рейс продолжился в соответствии с графиком и благополучно приземлился в аэропорту Бангкока", — сказали в авиакомпании. 
 
Пассажиру будет предъявлен иск, как только он вернется из Таиланда в Израиль.

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