



“Зомби-вирусы”: изменение климата вернет древние болезни

Вечная мерзлота — это область земли, где все, включая множество органических веществ, находилось во льду в течение миллионов лет. Но ухудшение климата привело к тому, что тающий лед теперь уступает место всему, что он скрывал.



Это проблематично по нескольким причинам. Во-первых, большая часть этого органического вещества, которое сейчас подвергается воздействию, будет разлагаться и в конечном итоге выделять углекислый газ и метан, которые являются парниковыми газами, что еще больше усугубит изменение климата.



Но вторая причина заключается в том, что он также возродит неисчислимое количество древних доисторических вирусов, забытых временем, которые теперь готовы вернуться на поверхность.



Ученые взглянули на некоторые из этих вирусов, которые им удалось самостоятельно извлечь из вечной мерзлоты. Это питовирусы, молливирус сибирский, пандоравирусы и мегавирус. Пока что эти вирусы не способны заражать людей, а только одноклеточных амеб.



Все эти вышеупомянутые зомби-вирусы не могут убить человека. То, что они представляют — неизбежное возрождение древних вирусов по мере таяния льда — может быть опасным, но сами вирусы безвредны.



Но есть подтвержденные данные об опасных болезнетворных микроорганизмах, скрывающихся под вечной мерзлотой, к примеру сибирская язва. Она убивала раньше и может убить снова.



Один из таких примеров произошел в 2016 году, когда от таяния вечной мерзлоты в Сибири пострадали десятки людей и более 2000 северных оленей, погиб как минимум один ребенок.



Технически сибирская язва не является вирусом. Скорее, это заболевание, вызываемое бактериями Bacillus anthracis.



Это заболевание чрезвычайно опасно, и хотя оно поддается лечению, если будет проведено вовремя, его потенциальная смертоносность настолько велика, что страны использовали его в качестве биологического оружия.



Это заболевание распространяется среди различных животных и передается от них к людям.



Но эта бактерия очень вынослива и может выжить в экстремальных условиях, например, на трупах животных. И лед может его сохранить.









