Запущено производство электрокроссовера Ocean

Fisker запустила производство в австралийском Граце долгожданного электрокроссовера Ocean.

Об этом сообщил бывший дизайнер BMW, Ford и Aston Martin, основатель компании Хенрик Фискер.

Производство планировали изначально запустить еще в 2021 году, однако сроки были перенесены. Уже получены свыше 63 тысячи предзаказов. Начальная стоимость - $37,5 тысяч.

Ожидается, что 2024 года будет выпускаться около 150 тысяч машин в год.

Известно, что машина будет разгоняться 0−100 км/час за три секунды. Запас хода составит до 500 км. На крыше установят солнечные панели, которые будут обеспечивать зарядку на 1600 км в год.

Happy #Fisker Start of Production Day! 🎉☀️🌊 We are thrilled to commence production of the #FiskerOcean TODAY in the carbon-neutral factory in Graz 🛠️⚡🚙 #FiskerSOP pic.twitter.com/1DYbKJqCdH