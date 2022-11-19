Новости » Наука и Технологии
Запущено производство электрокроссовера Ocean
19.11.2022 01:22 Алина Груднева

Запущено производство электрокроссовера Ocean

Fisker запустила производство в австралийском Граце долгожданного электрокроссовера Ocean.

 
Об этом сообщил бывший дизайнер BMW, Ford и Aston Martin, основатель компании Хенрик Фискер.
 
Производство планировали изначально запустить еще в 2021 году, однако сроки были перенесены. Уже получены свыше 63 тысячи предзаказов. Начальная стоимость - $37,5 тысяч.
 
Ожидается, что 2024 года будет выпускаться около 150 тысяч машин в год.
 
Известно, что машина будет разгоняться 0−100 км/час за три секунды. Запас хода составит до 500 км. На крыше установят солнечные панели, которые будут обеспечивать зарядку на 1600 км в год.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы