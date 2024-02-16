



Всего через две недели после начала продаж: очки Vision Pro стали возвращать

Прошло всего две недели с момента запуска Vision Pro, очков смешанной реальности от Apple, которые стоят не менее 3500 долларов, и вот уже появились первые покупателей, которые вернули их в магазины, говорится в сообщении на сайте The Verge.



Основная причина: дискомфорт и даже возможные риски для здоровья. Удобная программа возврата Apple, позволяющая вернуть продукцию в течение 14 дней с момента покупки, в эти дни заканчивается для первых покупателей Vision Pro, и волна возвратов вызывает беспокойство.



Многие пользователи жалуются на головные боли и тошноту при использовании очков, что связано с их большим весом и конструкцией, в которой вес концентрируется спереди. Паркер Ортолани, репортер The Verge, который пробовал очки Apple, даже сказал, что они вызвали кровотечение после разрыва кровеносного сосуда.



“Хотя использование было таким же волшебным, как я и ожидал, они оказались просто неудобны как из-за веса, так и из-за конструкции ремней”, — сказал Ортолани, который также написал о возврате устройства. Другой пользователь сообщил об аналогичном опыте покраснения глаз. Важно отметить, что пользователи виртуальной реальности уже много лет жалуются на сухость и жжение в глазах.

