



Volkswagen представил бюджетный электромобиль за 25 000 евро

Volkswagen представил доступный электромобиль, до выпуска которого осталось пару лет, что ставит крупнейшего европейского автопроизводителя на путь прямой конкуренции с Tesla.



Компактный концепт ID 2all представляет собой автомобиль стоимостью менее 25 000 евро ($26 400), который VW готовит для европейского рынка в 2025 году. Производитель хэтчбека Golf, который в прошлом году был выбит с вершины чартов продаж, заявил в среду, что EV будет таким же просторным, как эта модель, и таким же недорогим, как Polo.



ID. 2all может похвастаться запасом хода в 450 км, функциями помощи водителю и обновленной автомобильной информационно-развлекательной системой.

Volkswagen срочно нуждается в бюджетном народном автомобиле, поскольку он с трудом поспевает за электромобилями Tesla и должен остановить падение продаж в Китае, где местные производители во главе с BYD Co. активизировали свою игру. Электрическая модель, которая хотя бы отдаленно приблизится к успеху Golf, модели, которой VW произвел более 35 млн единиц - сделает чудеса для бренда, пишет Bloomberg.



