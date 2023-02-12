



Вокруг карликовой планеты обнаружена "невозможная" система колец

Астрономы обнаружили совершенно новую систему колец в Солнечной системе. Она расположена на таком большом расстоянии от своей карликовой планеты-родителя, что ранее считалось невозможным.



Кольцо окружает планету Квавар, которая примерно вдвое меньше Плутона и расположена за Нептуном. Это всего лишь третье кольцо вокруг малой планеты и седьмая система колец в Солнечной системе, причем самые известные и хорошо изученные кольца окружают планеты-гиганты Сатурн, Юпитер, Нептун и Уран.



"Все шесть планет с кольцевыми системами имеют кольца, расположенные довольно близко к поверхности планеты. Так что это действительно бросает вызов нашим теориям формирования колец", — сказал соавтор исследования Вик Диллон, профессор физики и астрономии Университета Шеффилда в Англии, сообщает Live Science.



Кольцевая система расположена на расстоянии семи планетных радиусов от Квавара, что вдвое больше теоретического максимального предела для кольцевой системы, известного как предел Роша. Для сравнения, основная часть колец Сатурна находится всего в трех планетарных радиусах от газового гиганта.



Раньше считалось, что кольца, превышающие предел Роша, не смогут выжить так далеко от своего родительского тела.



Тем не менее, Диллон и его команда считают, что кольцо Квавара сформировалось аналогично другим кольцам Солнечной системы: столкновения лун, вращающихся вокруг родительской планеты, создали обломки, которые осели в кольцо, состоящее из частиц камня, льда и пыли.



Исследователи обнаружили систему колец, выясняя, есть ли у Квавара атмосфера. "Открытие стало неожиданностью, — сказал Диллон. - Мы знали, что есть возможность их найти, но на самом деле мы их не искали".



Кольцо Квавара слишком маленькое и слишком слабое, чтобы его можно было увидеть с помощью космического телескопа. Кроме случаев затмения, единственный способ обнаружить кольца карликовых планет — отправить к ним роботизированный зонд.



"Это открытие показывает вам удивительное разнообразие вещей, которые находятся на нашем собственном космическом заднем дворе. Вам не нужно смотреть на световые годы в далекую вселенную, чтобы найти неожиданное. В нашей Солнечной системе по-прежнему много сюрпризов", — отметил исследователь.





