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Вертолет NАSA Ingenuity выполняет испытательный полет на Марсе
22.08.2023 13:45 Ирина Демьянова

Вертолет NАSA Ingenuity выполняет испытательный полет на Марсе

Вертолет NАSA  Ingenuity продолжает функционировать после небольшой технической неисправности во время своего 54-го полета в начале августа, о чем свидетельствует 46-секундный испытательный полет на видео, опубликованном космическим агентством.

Созданный для использования своих четырехфутовых несущих крыльев для полетов в уникальных марсианских условиях, Ingenuity изначально был рассчитан только на пять полетов, и эта цель была превышена в десять раз.

“Ключевой целью миссии Perserverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни”, - отметили в NASA.
Вертолет активировал программу действий в чрезвычайных ситуациях, которая автоматически приземляет корабль, если во время полета в начале августа обнаруживается проблема в воздушных условиях. 

Последующий испытательный полет был завершен без каких-либо проблем: корабль завис на высоте почти пяти метров над поверхностью, а затем приземлился, как это было снято марсоходом NASA Perseverance, который исследует марсианскую поверхность вместе со своим меньшим спутником в поисках признаков жизни.

  Этот вид марсианского вертолета Ingenuity НАСА был создан с использованием данных, собранных инструментом Mastcam-Z на борту марсохода Perseverance агентства 2 августа 2023 года.

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