



Вертолет NАSA Ingenuity выполняет испытательный полет на Марсе

Вертолет NАSA Ingenuity продолжает функционировать после небольшой технической неисправности во время своего 54-го полета в начале августа, о чем свидетельствует 46-секундный испытательный полет на видео, опубликованном космическим агентством.



Созданный для использования своих четырехфутовых несущих крыльев для полетов в уникальных марсианских условиях, Ingenuity изначально был рассчитан только на пять полетов, и эта цель была превышена в десять раз.



“Ключевой целью миссии Perserverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни”, - отметили в NASA.

Вертолет активировал программу действий в чрезвычайных ситуациях, которая автоматически приземляет корабль, если во время полета в начале августа обнаруживается проблема в воздушных условиях.



Последующий испытательный полет был завершен без каких-либо проблем: корабль завис на высоте почти пяти метров над поверхностью, а затем приземлился, как это было снято марсоходом NASA Perseverance, который исследует марсианскую поверхность вместе со своим меньшим спутником в поисках признаков жизни.



