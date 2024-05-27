Велосипед-автомобиль несется со скоростью 144 км/ч
AeroVelo Eta - самый быстрый в мире велосипед.
Он может не отставать от автомобиля на шоссе, развивая скорость до 144 км в час.
Но если бы он появился на шоссе, было бы непонятно, что это вообще велосипед.
Eta сравнивали с яйцом, белой пулей и НЛО.
Eta bicycle car is capable of reaching speeds of up to 144.2 km/h and it's uniquely human propelled.pic.twitter.com/PPFEO65Xdy— Massimo (@Rainmaker1973) May 8, 2024
В 2013 году компания AeroVelo поставила перед собой цель создать самое быстрое в мире транспортное средство с человеческим двигателем, чтобы побить рекорд скорости на уровне земли - 140 км/ч.
Для достижения этой цели команда сконструировала сиденье таким образом, чтобы гонщик, или "пилот", находился в максимально горизонтальном положении.
Это позволило уменьшить лобовую площадь и, соответственно, сопротивление, чтобы максимально улучшить аэродинамику.
Затем они изготовили оболочку из углеродного волокна, сделав ее настолько маленькой, насколько это было физически возможно.
Рама и оболочка были изготовлены из углеродного волокна, которое одновременно легкое и прочное, и может быть отлито по точным размерам.
В пустом состоянии AeroVelo Eta весит всего 25 кг.
Головной пузырь или ветровое стекло нарушили бы аэродинамику, поэтому пилот управляет машиной с помощью экрана, подключенного к внешним камерам.
"К этому нужно немного привыкнуть, но не в том смысле, что управлять им сложно, а в том, чтобы почувствовать связь с тем, что ты мчишься по шоссе со скоростью более 100 километров в час", - говорит Тодд Райхерт, пилот, участвовавший в попытке установить мировой рекорд.
"Это похоже на управление видеоигрой".