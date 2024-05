Велосипед-автомобиль несется со скоростью 144 км/ч

AeroVelo Eta - самый быстрый в мире велосипед.



Он может не отставать от автомобиля на шоссе, развивая скорость до 144 км в час.



Но если бы он появился на шоссе, было бы непонятно, что это вообще велосипед.



Eta сравнивали с яйцом, белой пулей и НЛО.

Eta bicycle car is capable of reaching speeds of up to 144.2 km/h and it's uniquely human propelled.pic.twitter.com/PPFEO65Xdy