



Велосипед-автомобиль несется со скоростью 144 км/ч

AeroVelo Eta - самый быстрый в мире велосипед.



Он может не отставать от автомобиля на шоссе, развивая скорость до 144 км в час.



Но если бы он появился на шоссе, было бы непонятно, что это вообще велосипед.



Eta сравнивали с яйцом, белой пулей и НЛО.

Eta bicycle car is capable of reaching speeds of up to 144.2 km/h and it's uniquely human propelled.pic.twitter.com/PPFEO65Xdy — Massimo (@Rainmaker1973) May 8, 2024

В 2013 году компания AeroVelo поставила перед собой цель создать самое быстрое в мире транспортное средство с человеческим двигателем, чтобы побить рекорд скорости на уровне земли - 140 км/ч.Для достижения этой цели команда сконструировала сиденье таким образом, чтобы гонщик, или "пилот", находился в максимально горизонтальном положении.Это позволило уменьшить лобовую площадь и, соответственно, сопротивление, чтобы максимально улучшить аэродинамику.Затем они изготовили оболочку из углеродного волокна, сделав ее настолько маленькой, насколько это было физически возможно.Рама и оболочка были изготовлены из углеродного волокна, которое одновременно легкое и прочное, и может быть отлито по точным размерам.В пустом состоянии AeroVelo Eta весит всего 25 кг.Головной пузырь или ветровое стекло нарушили бы аэродинамику, поэтому пилот управляет машиной с помощью экрана, подключенного к внешним камерам."К этому нужно немного привыкнуть, но не в том смысле, что управлять им сложно, а в том, чтобы почувствовать связь с тем, что ты мчишься по шоссе со скоростью более 100 километров в час", - говорит Тодд Райхерт, пилот, участвовавший в попытке установить мировой рекорд."Это похоже на управление видеоигрой".