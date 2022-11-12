



"Великая зеленая стена": израильская DeserTech сотрудничает с ООН в Африке

DeserTech, израильская платформа климатических технологий, предназначенных для засушливого и пустынного климата, в четверг запустила программу партнерства с Глобальным механизмом Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием и 11 африканскими странами, возглавляющими движение "Великая зеленая стена".



"Великая зеленая стена" — инициатива африканских стран, направленная на восстановление 100 гектаров деградированных земель в регионе Сахеля к 2030 году, создание миллионов рабочих мест и улавливание 250 миллионов тонн углекислого газа из атмосферы.



Запуск израильской программы был организован в павильоне Сенегала на конференции ООН по климату COP27 в египетском Шарм-эль-Шейхе перед переполненной аудиторией из Африки, в которую входили министры окружающей среды Мали и Мавритании и член парламента из Чада.



Синай Гохар Барак, менеджер по развитию экосистемы DeserTech, сказал, что проект преследует две цели: разработка и внедрение технологий, решающих глобальные проблемы, и превращение Негева в глобальный центр пустынных технологий.



Жаркий и сухой Сахель, протянувшийся между пустыней Сахара на севере и саванной на юге, является не только одним из самых бедных регионов на земле, но и одним из наиболее подверженных разрушительным последствиям изменения климата. Эти последствия включают засуху, нехватку продовольствия, конфликты из-за природных ресурсов и массовую миграцию.



Земля потеряла свое плодородие из-за чрезмерного земледелия, чрезмерного выпаса скота и перенаселения в сочетании с естественной эрозией почвы. Но с тех пор, как более десяти лет назад был запущен проект "Великая зеленая стена", было восстановлено почти 18 миллионов гектаров деградировавших земель и создано 350 000 рабочих мест.



DeserTech, базирующаяся в городе Беэр-Шева в Негеве, является совместной инициативой израильского фонда Merage, Израильского инновационного института, Министерства охраны окружающей среды и Университета Бен-Гуриона в Негеве.



Он объединяет политиков, предпринимателей, технологические компании, предприятия, инвесторов, ученых и неправительственные организации для разработки, коммерциализации и продвижения пустынных технологий в области экстремального климата, воды, деградации земель и жизни в отдаленных местах.



Организация недавно нанесла на карту более 300 израильских стартапов и компаний, разрабатывающих технологии, специально предназначенные для условий пустыни или потенциально пригодные для них.



Николь Ход Стро, исполнительный директор фонда "Мераж", сказала аудитории: "Становится жарче, а земля все больше деградирует. У нас одни и те же проблемы, и нам нужно учиться друг у друга о проблемах и решениях".



DeserTech сотрудничает с Организацией Объединенных Наций и приглашает новаторов из стран-участниц программы "Великая зеленая стена" подать заявку на участие в программе, в ходе которой они совместно определят наиболее насущные потребности, связанные с пустыней, узнают о соответствующих технологиях и будут сотрудничать в разработке конкретных технических решений. предложения для представления потенциальным спонсорам.



Участники примут участие в семи еженедельных онлайн-встречах, поделятся своими проблемами со многими технологическими компаниями, связанными с DeserTech, и лично соберутся на семинар в Негеве. В апреле 2023 года они примут участие в однодневном онлайн-воркшопе по проектированию.

