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В Twitter удалят одну из функций
24.12.2022 12:11 Алина Груднева

В Twitter удалят одну из функций


Илон Маск распорядился удалить в Twitter одну из функций.

По данным Reuters, речь идет о функции, которая позволяла предотвращать самоубийвства, #ThereIsHelp.
В рамках определенных поисковых запросов она выводила в верхнюю часть экрана контакты организаций поддержки и горячие линии.

"Корпорация Twitter в последние несколько дней удалила функцию, которая продвигала горячие линии по предотвращению самоубийств и другие ресурсы безопасности для пользователей, ищущих определенный контент. Это распоряжение было сделано новым владельцем Илоном Маском", - сказал источник.

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