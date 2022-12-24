



В Twitter удалят одну из функций



Илон Маск распорядился удалить в Twitter одну из функций.



По данным Reuters, речь идет о функции, которая позволяла предотвращать самоубийвства, #ThereIsHelp.

В рамках определенных поисковых запросов она выводила в верхнюю часть экрана контакты организаций поддержки и горячие линии.



"Корпорация Twitter в последние несколько дней удалила функцию, которая продвигала горячие линии по предотвращению самоубийств и другие ресурсы безопасности для пользователей, ищущих определенный контент. Это распоряжение было сделано новым владельцем Илоном Маском", - сказал источник.