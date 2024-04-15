



В Telegram появится сразу 16 новых функций

В популярном мессенджере Telegram в этом месяце будут внедрены 16 новых функций.



Такой анонс сделал его владелец Павел Дуров



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"В этом месяце мы представим еще 16 новых функций, и большинство из них уже включены в последнюю версию Telegram. Но о них я расскажу позже, а пока позволю вам сосредоточиться на создании стикеров", - сказал он.



По словам Дурова, в Telegram уже запущено новейшее обновление, которое возполяет пользователям создавать собственные стикеры без установки дополнительных ПО для редактирования изображений.



"Просто перейдите на панель последних стикеров и выберите "+", - добавил он.