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В Telegram появится сразу 16 новых функций
15.04.2024 17:31 Алина Груднева

В Telegram появится сразу 16 новых функций

В популярном мессенджере Telegram в этом месяце будут внедрены 16 новых функций.

Такой анонс сделал его владелец Павел Дуров

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"В этом месяце мы представим еще 16 новых функций, и большинство из них уже включены в последнюю версию Telegram. Но о них я расскажу позже, а пока позволю вам сосредоточиться на создании стикеров", - сказал он.

По словам Дурова, в Telegram уже запущено новейшее обновление, которое возполяет пользователям создавать собственные стикеры без установки дополнительных ПО для редактирования изображений. 

"Просто перейдите на панель последних стикеров и выберите "+", - добавил он.

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