



В Telegram появилась новая функция

В мессенджере Telegram появилась новая функция - инструмент изменения голоса.



Об этом сообщает интернет-издание The Verge.



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Функция VMgram доступна для пользователей приложения на Android. Позже она появится на iOS. Она позволит выбирать разные голоса на базе ИИ для преобразования во время вызова.



Кроме того, при отправке текстовых сообщений можно отвечать с помощью звуковой панели Voicemod с более 150 тысячами разных звуков, которые доступны вместе с эмодзи, мемами, GIF-файлами и наклейками.