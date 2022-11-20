



В России разработали аналог Starlink - и уже готов макет

На выставке «Аэронет-2035» в Москве был представлен макет космического аппарата SR NET от компании SR Space для широкополосного доступа в интернет. Предполагается, что эти летательные аппараты будут работать примерно так же, как Starlink в США и других странах мира.



«Сейчас есть объективная потребность в распространении широкополосного спутникового интернета. Он необходим для разных сфер применения: для физических лиц, которые находятся в разных труднодоступных регионах, беспилотных летательных аппаратов, их управления и различных других целей. Сейчас стоит задача, чтобы создать такую группировку именно под цели и задачи внутри России», — рассказал основатель и генеральный директор SR Space Олег Мансуров.



Спутники SR NET будут летать на высоте около 600 км. Масса каждого аппарата 460 кг, пропускная способность — до 40 Гбит/с.



В SR Space заявляют, что SR NET станет первым частным аналогом системы Starlink в России. Запуск первых спутников запланирован на 2024 год, причём особенность таких проектов в том, что спутники не могут летать только над одной страной, им необходимо курсировать вокруг земного шара. Всего запустят 96 летательных аппаратов, которые будут летать в восьми разных плоскостях — такое решение позволит покрыть интернетом всю территорию России.