



В NASA создали новые луноходы размером с ручную кладь

Три новых луноходов NASA размером с ручную кладь должны быть запущены на спутник Земли в следующем году, где они разместят камеры и георадар для создания трехмерной карты лунной поверхности.



Daily Mail опубликовала видео луноходов в действии.



Они должны прибыть на Луну на борту посадочного модуля в 2024 году, где они будут спущены в район Гаммы Райнера с помощью тросов.



Затем каждый из четырехколесных вездеходов отправится в поисках места, где они откроют свои солнечные батареи и зарядятся.



Как только это будет завершено, луноходы проведут полный лунный день — около 14 земных дней — выполняя эксперименты, предназначенные для проверки их возможностей.



Луноходы, которые являются частью проекта NASA (Cooperative Autonomous Distributed Robotic Exploration) CADRE, будут получать инструкции от базовой станции на борту посадочного модуля высотой 13 футов (4 метра), который доставит их на Луну.



“Наша миссия — продемонстрировать, что сеть мобильных роботов может сотрудничать для выполнения задачи без вмешательства человека — автономно”, — сказал Субха Командур, руководитель проекта CADRE в Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии.



Как только они получат свои первоначальные инструкции от базовой станции спускаемого аппарата, команда маленьких роботов изберет “лидера”, который, в свою очередь, будет распределять рабочие задания для достижения коллективной цели.



Затем каждый луноход решит, как лучше всего безопасно выполнить поставленную задачу.





