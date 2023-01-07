



В Крыму испытают электромобиль на базе "буханки"

Россияне в аннексированном Крыму создают экспериментальный электромобиль на базе УАЗ-452 "буханка".



Об этом сообщает российское издание "РИА Новости" со ссылкой на слова главы ассоциации развития электромобильного транспорта "Рустрансэлектро", директора "Эльтавр" Михаила Демурии.



По его словам, испытания стартуют весной 2023 года. По предварительным данным, такой внедорожник будет стоить примерно 2 миллионов рублей. В модели останется штатная трансмиссия и раздаточная коробка передач. Также будут установлены электродвигатель для гидроусилителя руля, вакуумный насос для тормозов машины.



"Пришла идея – почему бы не взять серийно выпускаемый автомобиль для создания электромобиля. Я лично познакомился с гендиректором УАЗа, ему понравился наш автомобиль "Эльтавр", и он предложил сделать электрический УАЗ. Завод участвует в качестве технического консультанта, автомобиль за свой счет создаем мы. Почему "буханка"? Машина универсальна, популярна и распространена в России, где во многих регионах снег и бездорожье", - отметил он.