



В КНДР похвастались испытаниями нового "стратегического оружия"

Северная Корея провела успешные испытания твердотопливного двигателя большой тяги, назвав его новым "стратегическим оружием".

Испытания "первого в своем роде" двигателя институт при Академии оборонных наук провел на полигоне Сохэ.

По данным Центрального информационного агентства, процессом руководил лично Ким Чен Ын.

"Целью данного испытания являлась проверка всех технических особенностей на основе технологии управления вектором тяги. Это важное испытание дало надежную научно-техническую гарантию для разработки еще одной системы стратегического оружия нового типа", — сказано в сообщении.