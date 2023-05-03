



В Израиле на 3D-принтере впервые напечатали пригодное для готовки филе рыб

Израильская пищевая технологическая компания Steakholder Foods опубликовала на 3D-принтере впервые в истории филе рыбы, которое можно сразу готовить. Для этого использованы клетки рыбы, искусственно выращенные в лаборатории. Об этом пишет Reuters.



Steakholder Foods заключила соглашение с сингапурской компанией Umami Meats, чтобы производить рыбное филе на 3D-принтере без необходимости следить за постоянно уменьшающимися популяциями рыб.



Сингапурская компания взяла клетки окуня и вырастила из них мышцы и жир, а израильская добавила туда “биочернила”, созданные для специальных 3D-принтеров. В результате получилось рыбное филе с сохраненными полезными свойствами морской рыбы. Компании уверяют, что вкус напечатанного филе идентичен обычному.



Umami Meats хочет представить эту продукцию на рынок в следующем году – сперва в Сингапуре, а затем в США и ​​Японии. Однако, искусственное выращивание клеток пока намношо дороже по сравнению с ценой обычных морепродуктов. Поэтому в клетки рыбы добавляют растительные ингредиенты в биочернилах, что существенно удешевляет процесс.



Сейчас компании работают над выращиванием клеток не только окуня, но и угря и трех других видов рыб, которым грозит исчезновение.