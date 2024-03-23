



В Испании запретили Telegram

Верховный суд Испании официально постановил приостановить работу мессенджера Telegram в стране.



По данным Reuters, об этом сообщил источник в суде.



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По его словам, такое решение было принято из-за жалоб коммуникационных компаний на то, что без их разрешения мессенджер позволяет пользователям распространять защищенный авторскими правами контент.



Иск подали такие медиакомпании, как EGEDA, Mediaset España, A3 Media и Movistar Plus. Работа мессенджера будет приостановлена в Испании в ближайшие дни.