В Испании найден 2000-летний барельеф, высеченный в скале

Археологи из Университета Аликанте сделали уникальное открытие в римском форте Тоскаль-де-ла-Кала, расположенном в Испании. Во время раскопок они обнаружили высеченный в скале барельеф, возраст которого составляет 2000 лет. На находке археологов изображены три отдельных элемента – человеческое лицо, рог изобилия и фаллос – на пространстве размером 57 х 42 сантиметра. Однако ученые считают, что сцена может быть неполной из-за отсутствия правого верхнего квадранта.



Находка, описанная профессором Хесусом Мораталла, руководителем раскопок, как рельеф исключительной исторической важности, вызвала интригу среди археологов и историков. Цель объекта остается неизвестной, оставляя место для предположений. Он мог служить граффити или выполнять ритуальную функцию. Включение фаллоса, который римляне считали символом мужской воспроизводящей силы и безопасности государства, предполагает защитное значение. Наличие рога изобилия добавляет еще один слой тайны, повышая вероятность того, что лицо представляет бога или богиню.



Участок Тоссаль-де-ла-Кала, расположенный на холме высотой 100 метров, имеет богатую археологическую историю. Раскопки, проводимые Университетом Аликанте с 2013 года, показали, что это место было римским поселением, оккупированным армиями Квинто Серторио во время Серторианских войн с 80 по 72 год до нашей эры.



Открытие барельефа в Тоскаль-де-ла-Кала добавляет еще одby штрих к изучению древнеримской жизни. По мере проведения дальнейших исследований и анализа археологи надеются получить более глубокое представление о цели и значении исключительной находки.

Archaeologists have discovered a rock-carved face at Toscal De La Cala, a Roman fort in Benidorm, on the east coast of Spain.https://t.co/OUKui3fgYZ pic.twitter.com/ROBMkbjPsY