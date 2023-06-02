



В Гонконге разработали дорожное покрытие с солнечными батареями

Ученые Гонконгского политехнического университета провели многочисленные и экспериментальные исследования потенциальных интегрированных тепловых и электрических характеристик инновационного PVP-покрытия, расположенного в Гонконге. Установка основана на монокристаллических солнечных модулях с КПД 20% и выходной мощностью 31,5 Вт. В PVP используются листы закаленного стекла на передней и задней стороне для повышения прочности конструкции и защиты.



"Узоры добавляются на переднюю поверхность модуля для более высоких противоскользящих свойств", – говорят создатели. “Вместо полой конструкции для лучшего сцепления используется влажный слой смеси воздуха и эпоксидной смолы”.



В качестве основной поверхности был выбран асфальтобетон. Также были подобраны входные параметры, учитывающие погоду, условия площадки, мощность фотоэлектрического модуля, температуру поверхности модуля и температуру дороги.



Ученые установили, что покрытие может достигать потенциальной электрической мощности 0,68 кВт*ч/м2 и КПД 14,71%. Они заявили, что заполнение эпоксидной смолой снижает максимальную годовую температуру поверхности модуля PVP на 8,4% и отметили, что среднее снижение эффекта теплового острова может достигать 13,16 ⁰C.



В 2019 году ученые Гонконгского политехнического университета разработали напольную фотоэлектрическую плитку, предназначенную для тротуаров и велосипедных дорожек. Плитка была протестирована на зеленой террасе в Гонконге и показала удовлетворительные показатели преобразования солнечной энергии, противоскользящие свойства, термостойкость и прочность.