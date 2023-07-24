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В Газе обнаружено около 125 гробниц древнеримской эпохи
24.07.2023 17:35 Ирина Демьянова

В Газе обнаружено около 125 гробниц древнеримской эпохи

Археологи, работающие на 2000-летнем римском кладбище, обнаруженном в Газе в прошлом году, раскопали по меньшей мере 125 гробниц, в большинстве из которых сохранились практически целые скелеты, а также два редких свинцовых саркофага. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министерство древностей ПА.

Один из двух саркофагов был украшен изображениями винограда, а другой — дельфинами.

Французские организации помогли раскопать это место, обнаруженное в феврале прошлого года строительной бригадой, работавшей над жилищным проектом, финансируемым Египтом.

“Нам нужны средства, чтобы сохранить этот археологический объект, чтобы история не смылась”, — сказал Фадель Аль-Аутул, эксперт Французской школы библейских и археологических исследований.

Ученый надеется, что это место станет туристическим направлением с музеем для демонстрации находок.

По меньшей мере 25 инженеров и техников в воскресенье, несмотря на палящую жару, занимались раскопками, очисткой от грязи и сохранением скелетов. Они также собирали глиняные кувшины, найденные в некоторых могилах.

“Это беспрецедентно, — сказал Джамаль Абу Рейда, генеральный директор Министерства древностей Газы. - Это углубляет палестинские корни на этой земле и показывает, что они насчитывают тысячи лет”.











 

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