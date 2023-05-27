



В Египте обнаружены мастерские по мумификации и гробницы в древних могильниках

Египетские археологи обнаружили мастерские по мумификации людей и животных, а также две гробницы в древнем могильнике Саккара.



Мостафа Вазири, глава Высшего совета Египта по древностям, сообщил, что две крупные “мастерские по бальзамированию” относятся к эпохе 30-й династии (380-343 гг. до н.э.) и эпохе Птолемеев (305-30 гг. до н.э.). Открытие было сделано после годичных раскопок возле святилища богини Бастет, где находятся гробницы мумифицированных кошек в Саккаре, примерно в 30 километрах к югу от Каира.



“Мы нашли мастерские по бальзамированию, одну для людей и одну для животных. Мы нашли все инструменты, которые использовали для мумификации в древние времена”, – сказал Вазири.



В обеих мастерских были каменные кровати, глиняные горшки, ритуальные сосуды, натронная соль, которая является одним из основных ингредиентов для мумификации, и полотна среди других инструментов для мумификации. Раскопки в Саккаре также привели к обнаружению поблизости двух небольших гробниц возрастом 4400 и 3400 лет, принадлежащих двум священникам, Не Хесут Ба из пятой династии Старого царства и Мен Хебер из 18-й династии позднего царства соответственно.



На стенах гробницы Не Хесут Ба были обнаружены надписи о земледелии, охоте и других повседневных занятиях, а в гробнице Мен Кебера были выгравированы “сцены, изображающие умерших в разных позах”.



В последние годы Египет проводит обширные раскопки в Саккаре и других древних местах, в результате которых был сделан ряд громких открытий.

Страна планирует открыть Большой египетский музей рядом с пирамидами Гизы на окраине Каира в конце этого года.