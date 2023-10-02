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В Египте найдены сотни кувшинов с вином возрастом 5000 лет
02.10.2023 17:19 Анатолий Кравченко

В Египте найдены сотни кувшинов с вином возрастом 5000 лет

Как сообщает Министерство туризма и древностей Египта, в городе Абидос к югу от Каира археологи нашли сотни закрытых кувшинов с вином, возраст которых оценивается в 5000 лет.

Ценная находка была обнаружена в гробнице царицы Мернейт из Первой династии Раннего царства. В раскопках принимали участие археологи из Египта, Австрии и Германии.

По словам представителей египетского Министерства туризма, благодаря раскопкам удалось узнать новые сведения о правлении царицы.
Рядом с захоронением царицы, археологами также найдены останки 40 человек, которые, по всей видимости, принадлежали ее прислуге.

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