



В Египте найдены сотни кувшинов с вином возрастом 5000 лет

Как сообщает Министерство туризма и древностей Египта, в городе Абидос к югу от Каира археологи нашли сотни закрытых кувшинов с вином, возраст которых оценивается в 5000 лет.



Ценная находка была обнаружена в гробнице царицы Мернейт из Первой династии Раннего царства. В раскопках принимали участие археологи из Египта, Австрии и Германии.



По словам представителей египетского Министерства туризма, благодаря раскопкам удалось узнать новые сведения о правлении царицы.

Рядом с захоронением царицы, археологами также найдены останки 40 человек, которые, по всей видимости, принадлежали ее прислуге.