



В августе жителей Земли ждет два чуда: суперлуние и голубая Луна

В этом августе можно будет стать свидетелями двух красивых зрелищ: пару суперлуний, кульминацией которых станет редкая голубая Луна, пишет Associated press.



Первое зрелище можно будет увидеть во вторник вечером, когда полная луна будет выглядеть немного ярче и больше. Это потому, что оно будет ближе, чем обычно, всего за 357 530 километров от нас, из-за чего оно называется "суперлуние".



В ночь на 30 августа Луна будет еще ближе - на расстоянии всего 357 344 километра. Поскольку это уже второе полнолуние в том же месяце, оно будет так называемой голубой луной.



"Теплые летние ночи - идеальное время, чтобы наблюдать, как полнолуние восходит на восточном небе через считанные минуты после захода солнца. И это происходит дважды в августе", - говорит астрофизик НАСА в отставке Фред Эспенак.



При условии ясного неба, бинокль или телескоп во дворе могут усилить впечатление, говорит Эспенак, открывая такие особенности, как лунные марии - темные равнины, образованные древними потоками вулканической лавы - и лучи, выходящие из лунных кратеров.



В последний раз два полных суперлуния в одном месяце украшали небо в 2018 году. По словам итальянского астронома Джанлуки Маси, основателя проекта "Виртуальный телескоп", это не повторится до 2037 года. Маси организует прямую интернет-трансляцию суперлуния во вторник вечером, когда спутник Земли будет восходить над Колизеем в Риме.



"Я планирую зафиксировать всю красоту этого явления... надеюсь, что это передаст эмоции нашим зрителям. Суперлуние дает нам прекрасную возможность поднять голову и открыть для себя небо", - заявил Маси.



В этом году первое суперлуние было в июле. Четвертое и последнее будет в сентябре. Два августовских будут ближе, чем оба предыдущих. Августовское полнолуние традиционно называют осетровым. Это связано с большим количеством этой рыбы в Великих озерах Северной Америки в августе, сотни лет назад.